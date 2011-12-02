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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:09 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超62.68亿台币,连续第五日买超

路透台北12月2日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超62.68亿台币,已连续五日买超,上交易日修正後买超161亿.

三大法人今日合计买超56.85亿台币,上交易日修正後为买超196.80亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

12/2 +62.68 +1.35 -7.19 +56.85

12/1 +161.00r +24.31 +11.49r +196.80r

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本月累计 +223.68 +25.66 +4.31 +253.66

以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):

月份 外资 自营商 投信 合计

11月 -617.26 -64.10 -31.58r -712.94r

10月 +513.04r +15.62 +41.80r +570.46r

9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r

8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r

7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r

6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r

5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r

4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r

3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54

2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57

1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)

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--记者 高洁如; 审校 张喜良

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