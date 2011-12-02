〔台湾债市〕殖利率全面收低,央行月底转向降息预期升高

路透台北12月2日电---台湾债市主流券殖利率周五明显收低.日前全球主要国家的联手行动,让今日市场对台湾央行月底可能降息的预期明显发酵,带动殖利率全面下压.

交易人士并表示,虽然各方目前对全球央行联手缓解美元市场流动性的效果存疑,欧债疑虑仍深植市场心中.但如中国央行调降存准率一举,令原本坚认台湾央行月底利率维持不变的预期,出现了松动,带动今日殖利率走跌.

"丈二金刚摸不着头绪,除了市场对央行降息预期,没有其他原因让大家有兴趣去拿,"一位银行交易员说.

台湾央行将於本月29日(四)召开全体理监事会议.根据路透10月间对金融机构的调查显示,17家金融机构中有14家认为台湾央行第四季将维持利率不变.台湾央行利率预测请见TWINT1

另一证券商交易人士则认为,今日台积电公司债开标结果,利率略微低於预期,显示券商与银行近来债券部位陆续到期,补券需求仍在,殖利率易跌难涨.

另一位公营银行交易员则表示,受到公债市场升高了央行可能降息的预期,利率交换市场(IRS)今日利率也见走低,1,2,3,5等年期成交利率约下跌2-3基点.

全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)发行的五年期无担保公司债以1.29%,市场预估在1.25-1.30%.七年期公司债则以1.46%定价,略偏低於市场预估,原先市场预估为1.47-1.52%;总计标售金额共170亿台币.[ID:nCT0485469]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -3.60 0.9900 0.9865-1.0240 168.0

10 100/9 A00109=TWO -2.71 1.2955 1.2932-1.3260 100.0

20 100/7 A00107=TWO -2.30 1.7520 1.7520-1.7575 5.0

30 100/8 A00108=TWO -0.60 1.8800 1.8800-1.8860 3.0

不过,尽管今日债市殖利率全面走低,成交量相较上日也大幅倍增,但交易商还是保守认为,买气能否延续,仍有待观察.市场并关注下周四(8日)100/9R增额券发行前交易(When-issued)的到来.

以五年券100/6期公债为例,上日的成交量仅44.5亿台币,但今日大增2-3倍达168亿台币,公债成交价格、成交量都明显攀升.

市场人士指出,欧债问题难解和补券需求的二大支撑主轴之下,预期10年券100/9R殖利率短线仍有机会走低,不过,若国际情势缺乏更多消息面的刺激,也不排除交投气氛或再冷却,殖利率跌势恐相对限缩.

"(殖利率下跌)才刚开始而已,要看有没有机会继续延续下去了,"一位证券商交易人士表示.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8800

20 100/7 A00107=TWO 1.7520

10 100/9 A00109=TWO 1.2955

5 100/6 A00106=TWO 0.9900

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)