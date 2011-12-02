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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 17:23 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超12.5亿台币

路透台北12月2日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 15.50 27.50 -12.00

票券业 0.50 1.00 -0.50

证券业 20.50 8.00 +12.50(完)

--记者 高洁如; 审校 丁淑琴

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