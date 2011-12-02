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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 17:57 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减653.6亿台币

路透台北12月2日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减653.6亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,416.35亿台币.上周存单发行量净增431亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/28(一) 1,502.00 1,362.00 -140.00

11/29(二) 95.00 153.00 58.00

11/30(三) 1,222.50 1,083.00 -139.50

12/1(四) 1,020.50 947.00 -73.50

12/2(五) 2,466.50 2,107.90 -358.60

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总 计 6,306.50 5,652.90 -653.60

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/28(一) 62.00 26.50

11/29(二) 3.00 3.00

11/30(三) 35.00 0.00

12/1(四) 34.00 5.00

12/2(五) 83.00 15.00

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总 计 217.00 49.50 (完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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