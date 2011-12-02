《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减653.6亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月2日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减653.6亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,416.35亿台币.上周存单发行量净增431亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11/28(一) 1,502.00 1,362.00 -140.00
11/29(二) 95.00 153.00 58.00
11/30(三) 1,222.50 1,083.00 -139.50
12/1(四) 1,020.50 947.00 -73.50
12/2(五) 2,466.50 2,107.90 -358.60
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总 计 6,306.50 5,652.90 -653.60
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11/28(一) 62.00 26.50
11/29(二) 3.00 3.00
11/30(三) 35.00 0.00
12/1(四) 34.00 5.00
12/2(五) 83.00 15.00
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总 计 217.00 49.50 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。