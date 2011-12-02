〔台湾货币市场〕短率略有松动,提存期最後一日资金更见宽裕(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率再有松动迹象

* 提存期最後一日资金充裕

记者 高洁如

路透台北12月2日电---台湾银行间短期利率周五略有松动迹象.本提存期最後一日,市场资金相当宽裕,令拆款区间高位、短票利率区间都有向下.

市场人士指出,很难得的在提存期底还有这样宽松的情况.也有交易人士表示,央行在隔夜资金、中长天期存单都有略微放松的情况,让整体资金情势相当充裕.

展望下周,交易商表示,由於仍在下提存期初,因此市场的资金水位应能维持平稳宽松.

至於先前各国央行的救市、货币政策宽松举措,则引来市场对央行在台湾市场冲销力道是否放松的疑虑.

一位不愿具名的央行官员说,"12月还是会标一年期存单,央行的货币政策就是会维持平稳."目前市场猜测预料央行可能在下周五(9日)援例标售一年期存单.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.396%,上日在0.397%;区间为0.299-0.75%,同上日.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.77%,上日在0.392-0.78%.

**短票利率区间略走低**

短票方面,票券商人士表示,由於市场买票的气氛相当强,但票量还是很少,让短天期的短票利率水位略降至0.84-0.85%.

展望下周,他们认为,提存期初市场的资金水位相当充足,短票利率还有再松一些的可能性.

30天内短票银行间主要成交利率为0.84-0.86%,上日在0.85-0.86%.

周五存单到期金额为2,466.50亿台币,发行金额2,107.9亿,发行余额减少358.6亿台币.[TW/MMTCN]

下周存单到期总额8,925亿台币,分别为周一2,127亿,周二190亿,周三4,266亿,周四1,025.5亿以及周五1,316.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为负117亿台币,累计至周六超额准备为1,865亿台币,加计前期1%的超额准备为3,314亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周五平稳.月初资金宽裕且场上未见明显紧缩因子,今日投信申购款持续流入;不过投信等业者对利率态度坚持,令RP利率仍不动如山.

交易商并表示,下周二(6日)虽有50亿台币的华南银行金融债交割,但近来投信和寿险资金供应不虞匮乏,加之央行未有特别收紧动作,市场资金面较为宽裕,预料下周RP利率可持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)