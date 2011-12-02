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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 18:29 BJT

〔亚洲橡胶〕12月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月2日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 259.2 7 258.6 2

1月 264.0 98 -- --

2月 269.1 105 270.9 2

3月 274.5 268 276.8 4

4月 278.2 1981 280.9 85

5月 280.8 4664 283.6 746

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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