〔货币市场〕若欧洲央行会议释出宽松讯号,欧元区短期利率或将大跌

路透伦敦12月2日电---若欧洲央行下周会议释出任何宽松讯号,可能促使投资人开始反映将有前所未见的货币宽松措施,并且或许将引发欧元区短期利率大跌.

货币市场目前已完全反映欧洲央行周四将把指标利率降至1%,但投资人仍不敢轻易反映明年将进一步降息.欲反映明年降息,投资人必须由欧洲央行总裁德拉吉释出讯号,暗示央行愿意将利率降至历史低位,以支持欧元区经济,并维持通货膨胀率不脱离目标.

"如果他稍微更加具体透露有关他对欧洲央行可能参与的想法....这将被视为一个宽松讯号,"FXPro分析师Michael Derks称."欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)绝对有进一步下跌空间."

法国兴业银行利率策略主管Vincent Chaigneau指出,他要先观察德拉吉的演说是否暗示可能有更多宽松措施,再决定是否降低3月Eonia远期合约目标,目前目标在0.40%.Eonia最新报0.43%.

"Eonia曲线最低点目前是0.39%,如果反映了降息25个基点,则最低点应该大约在0.20%,"Chaigneau并称,他预期欧洲央行明年第一季会动用更多非传统措施.

RBC Capital Markets欧洲利率策略部门主管Peter Schaffrik指出,如果欧洲央行周四降息25个基点且态度偏向宽松的话,三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货曲线有上升10-15个基点空间.

金融市场压力指标之一,三个月期欧元/美元交叉货币基差互换再度走阔.本周稍早全球主要央行联手行动後,该指标曾大幅收窄.

三个月期欧元/美元交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP扩大约6个基点,至负130基点.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=亦上扬,欧洲央行隔夜资金借出达到3月以来高位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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