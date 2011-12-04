〔纽约汇市〕欧元兑美元五日来首次下跌,关注下周ECB会议及欧盟峰会(更新版)

台湾经济指标预测--2月6日至2月24日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
(新增文末收盘表格)
* 欧洲央行和欧盟会议前,欧元走势脆弱
* 欧洲央行史塔克称急需化解危机,否则将造成灾难
* 英国首相威胁将阻挠德法修改欧盟条约的提议
路透纽约12月2日电---欧元兑美元周五下跌,为五日来首见.在下周欧洲央行会议及欧盟峰会召开前,欧元生死攸关.
下周四将召开欧洲央行会议,随後一日欧盟峰会登场,在此之前投资者对大举押注欧元多仓十分小心.
德法领导人周一将会晤,起草将提交至欧盟峰会讨论的联合提案大纲.
"投资人一直在炒作的题材是欧元区所剩时间不多,因他们的举措都是挤出来的,且力道没有大到能够平复忧虑,"纽约Brown Brothers Harriman汇市策略师Mark McCormick表示,"他们有进展,但所有人希望看到的是能够扭转局势的动作".
稍早有报导称欧洲央行可能透过国际货币基金组织(IMF)向疲弱的欧元区国家放贷,以期缓和债务危机,欧元因此上涨.在美国劳工部公布11月失业率降至两年半低点後,风险意愿增强也提振欧元.但欧元因多个市场传闻而扭转走势,包括传言西班牙公债评等遭下调.
投资人也在本周欧元大涨後对买入欧元犹豫不决.
欧洲央行预计下周将再度降息,这对欧元不利.
欧洲央行周四暗示如果区内政治家同意更严格的控制预算,其准备采取更积极措施应对债务危机,但没有透露具体措施.
"欧元风险仍偏向下跌,"McCormick表示,"向财政一体化迈进的举措可能短期内对欧元有利,但经济情势对欧元更为不利,预计欧元/美元年底将跌至1.29美元."
相反,美国失业率下降打压了对美联储将进一步实施宽松货币政策的预期,这对美元有利.
欧元兑美元盘中低见1.33630美元,跌穿1.34150美元的止损位.欧元/美元EUR=EBS纽约尾盘在电子交易平台EBS上报1.3398美元,当日跌0.5%.美国公布非农就业报告後,欧元/美元触及1.35505的10日高位.
欧洲央行执委会成员史塔克周五警告称领导人急需找到欧元区债务危机的解决办法,否则将造成波及广泛的宏观经济和金融灾难.
英国首相卡梅伦威胁会阻止法国-德国迅速改变欧盟条约的努力,显示在欧洲转型救助欧元上领导人面临的困难.
对即将发生的欧元区时间的不确定性可能将居高不下,根据纽约花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson.
"以往的经验也已教育投资人对欧盟峰会的期望值不要太高."他表示.
他称,欧元可能继续小幅盘整,因市场对应对欧元区债务危机协同且综合的解决办法预期升温.
根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商在最近一周增加了对美元的多头押注至去年6月来最高水准.
美元指数.DXY升0.4%,报78.646,美元兑日圆JPY=升0.3%,报77.94日圆.(完)
今日 上日 当日 今年以来 2010年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3402 1.3463 -0.45 +0.19 1.3377
美元/日圆 JPY= 78.00 77.74 +0.33 -3.88 81.15
欧元/日圆 EURJPY= 104.56 104.60 -0.04 -3.75 108.63
美元/瑞郎 CHF= 0.9211 0.9154 +0.62 -1.33 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.5593 1.5693 -0.64 -0.04 1.5599
美元/加元 CAD= 1.0180 1.0139 +0.40 +2.14 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0213 1.0227 -0.14 +0.10 1.0203
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2340 1.2323 +0.14 -1.19 1.2488
欧元/英镑 EURGBP= 0.8588 0.8579 +0.10 +0.19 0.8572
新西兰元/美元 NZD= 0.7764 0.7782 -0.23 -0.35 0.7791
美元/挪威克朗 NOK= 5.7812 5.8036 -0.39 -0.70 5.8218
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7521 7.8131 -0.78 -0.48 7.7895
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7463 6.7704 -0.36 +0.54 6.7098
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0401 9.1154 -0.83 +0.66 8.9809
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 梁睿雪/李军; 审校 李军/利棣儿
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,121.50亿台币。 --公债付息91甲3期15息17亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)3,917.3亿台币： 2/07 2,377.50亿台币 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20
* 新春短率持续稳在低位 * 外资汇入及通货回笼垫高水位 * 短票及RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员表示，台币新春开红盘、气势如虹，外 资汇入垫高整体银行间资金水位，加以年后通货回笼也令金融机构普遍多钱、资金需求疲软，带动短率持续盘 旋低档。 他们表示，今日为提存期底最后交易日，拆款交投较显清淡，部分票券商连到期都未续作，短率只能躺在 低位，至于各家银行通货回笼速度不一，下周仍为通货回笼高峰期，预计央行也将陆续冲销回笼过剩资金，下 周短率料将续处低位的可能性较高。 〞外银的钱感觉有在增加，但增幅不明显。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士也称，随着通货逐渐回笼将增加银行资金去化压力，不过国库下周也有资金需求已 在市场询价，初估规模上百亿台币将可去化银行过剩资金，并关注后续央行冲销力道。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周四(2日