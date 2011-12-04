〔纽约汇市〕欧元兑美元五日来首次下跌,关注下周ECB会议及欧盟峰会(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 欧洲央行和欧盟会议前,欧元走势脆弱

* 欧洲央行史塔克称急需化解危机,否则将造成灾难

* 英国首相威胁将阻挠德法修改欧盟条约的提议

路透纽约12月2日电---欧元兑美元周五下跌,为五日来首见.在下周欧洲央行会议及欧盟峰会召开前,欧元生死攸关.

下周四将召开欧洲央行会议,随後一日欧盟峰会登场,在此之前投资者对大举押注欧元多仓十分小心.

德法领导人周一将会晤,起草将提交至欧盟峰会讨论的联合提案大纲.

"投资人一直在炒作的题材是欧元区所剩时间不多,因他们的举措都是挤出来的,且力道没有大到能够平复忧虑,"纽约Brown Brothers Harriman汇市策略师Mark McCormick表示,"他们有进展,但所有人希望看到的是能够扭转局势的动作".

稍早有报导称欧洲央行可能透过国际货币基金组织(IMF)向疲弱的欧元区国家放贷,以期缓和债务危机,欧元因此上涨.在美国劳工部公布11月失业率降至两年半低点後,风险意愿增强也提振欧元.但欧元因多个市场传闻而扭转走势,包括传言西班牙公债评等遭下调.

投资人也在本周欧元大涨後对买入欧元犹豫不决.

欧洲央行预计下周将再度降息,这对欧元不利.

欧洲央行周四暗示如果区内政治家同意更严格的控制预算,其准备采取更积极措施应对债务危机,但没有透露具体措施.

"欧元风险仍偏向下跌,"McCormick表示,"向财政一体化迈进的举措可能短期内对欧元有利,但经济情势对欧元更为不利,预计欧元/美元年底将跌至1.29美元."

相反,美国失业率下降打压了对美联储将进一步实施宽松货币政策的预期,这对美元有利.

欧元兑美元盘中低见1.33630美元,跌穿1.34150美元的止损位.欧元/美元EUR=EBS纽约尾盘在电子交易平台EBS上报1.3398美元,当日跌0.5%.美国公布非农就业报告後,欧元/美元触及1.35505的10日高位.

欧洲央行执委会成员史塔克周五警告称领导人急需找到欧元区债务危机的解决办法,否则将造成波及广泛的宏观经济和金融灾难.

英国首相卡梅伦威胁会阻止法国-德国迅速改变欧盟条约的努力,显示在欧洲转型救助欧元上领导人面临的困难.

对即将发生的欧元区时间的不确定性可能将居高不下,根据纽约花旗集团旗下CitiFX的G10策略师Greg Anderson.

"以往的经验也已教育投资人对欧盟峰会的期望值不要太高."他表示.

他称,欧元可能继续小幅盘整,因市场对应对欧元区债务危机协同且综合的解决办法预期升温.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机商在最近一周增加了对美元的多头押注至去年6月来最高水准.

美元指数.DXY升0.4%,报78.646,美元兑日圆JPY=升0.3%,报77.94日圆.(完)

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3402 1.3463 -0.45 +0.19 1.3377

美元/日圆 JPY= 78.00 77.74 +0.33 -3.88 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 104.56 104.60 -0.04 -3.75 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.9211 0.9154 +0.62 -1.33 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5593 1.5693 -0.64 -0.04 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0180 1.0139 +0.40 +2.14 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0213 1.0227 -0.14 +0.10 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2340 1.2323 +0.14 -1.19 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8588 0.8579 +0.10 +0.19 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.7764 0.7782 -0.23 -0.35 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.7812 5.8036 -0.39 -0.70 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7521 7.8131 -0.78 -0.48 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7463 6.7704 -0.36 +0.54 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.0401 9.1154 -0.83 +0.66 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/李军; 审校 李军/利棣儿

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