《一周市场焦点》政策利多激励风险资产强弹,但耶诞行情仍言之过早

台湾经济指标预测--2月6日至2月24日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
路透伦敦12月2日电---本周全球主要央行增加流动性及主要新兴国家降息,或许令投资人士气大振,但要维持这波风险资产涨势到明年,还需要更多助力.
周三主要央行联手行动,协助减轻欧洲央行融资压力,而中国则调降存款准备率,巴西同时降息及减税.
外界因而更加预期20国集团(G20)终於要采取协同行动,推升摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS过去一周涨幅一度达到8.6%.
12月9日的欧洲峰会目前被视为攸关欧元存亡的关键,决策高层面临压力必须提出更多後续措施.焦点在於欧洲领袖是否会扩大欧洲央行的角色,成为最後放款人.
在进一步明朗化之前,很难让投资人持续买进风险资产.
"这有某种协调合作的味道.但这只说明了他们早应该作的事.对市场的援助虽然到了,但市场仍然备受压力,而且仍然没有定案,"Citi Private Bank全球投资长Richard Cookson称.
"我的看法较悲观,因为现在没有任何像样的解决对策.他们只是在七拼八凑出对策.所有关注都集中在欧洲央行;等着看央行会不会让步."
Cookson建议全面避开欧元区资产,买进优质及非金融业的美国投资级公司债.
由於政府公债市场不确定性极高,投资人亦倾向买进绩优股取得稳定收益.
根据汤森路透旗下基金分析公司理柏资料,11月30日止当周,股票收益基金是少数呈资金流入的板块.此类基金当周流入2.50亿美元.
"全球性的跨国企业的杠杆比率较低,且自由现金流强劲,股息派发良好.他们正处於信用升级周期,"London & Capital投资长Ashok Shah称.
"经济合作暨发展组织(OECD)国家正处於信用下降周期.这将是未来5-10年的主题."
**令人受伤的涨势**
许多人仍然怀疑这波涨势能够持续多久,但指标MSCI股指过去一周已至少上涨8.5%,为2008年11月以来最大单周涨幅.
这凸显出,如果投资人对尾部风险进行过多避险对冲,可能会非常危险.由於目前市场极度受到政策推动,可能三不五时就会带动风险资产一波非常剧烈的涨势.
10月时,股市大涨超过20%,因欧洲决策高层承诺推出新措施,协助欧洲银行业.那波涨势虽在11月消退,但仍然让一些布局失策的投资人未赶上政策利多效应而受伤不浅.
"在这个环境下,困难的部分必须由决策高层来完成.这是一个由政治因素决定的市场.政策及政策变动将持续主导市场想法,"美林财富管理投资长Bill O'Neill称.
"连动性及波动性都很高,资产配置人员很难作到分散.在这个环境下要作出策略判断,是个恐怖的挑战."
或许这就是某些投资人开始重新增加风险资产的原因.路透调查59家大型投行显示,11月对股票曝险提高,主要因为对新兴股市需求所致.
避险资产的可选择范围缩小,亦增加资产配置的难度.
11月期间德国一次公债标售欠佳,引发短暂恐慌情绪後,投资人将密切注意未来一周德国五年期公债标售表现.
意大利及葡萄牙亦预定发行公债.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7 1600 出口 1月 -- +14.0% 2/8 0830 消费者物价指 1月 -- 4,342.04亿美元 数(CPI) * 2月13日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/15 1600 经济成长率
路透台北2月6日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,121.50亿台币。 --公债付息91甲3期15息17亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)3,917.3亿台币： 2/07 2,377.50亿台币 2/08 3,561亿台币 2/09 2,847亿台币 2/10 1,435.5亿台币 2/13 1,547亿台币 2/14 796亿台币 2/15 775亿台币 2/16 6,395亿台币 2/17 1,099.5亿台币 2/20
* 新春短率持续稳在低位 * 外资汇入及通货回笼垫高水位 * 短票及RP利率向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。资金调度人员表示，台币新春开红盘、气势如虹，外 资汇入垫高整体银行间资金水位，加以年后通货回笼也令金融机构普遍多钱、资金需求疲软，带动短率持续盘 旋低档。 他们表示，今日为提存期底最后交易日，拆款交投较显清淡，部分票券商连到期都未续作，短率只能躺在 低位，至于各家银行通货回笼速度不一，下周仍为通货回笼高峰期，预计央行也将陆续冲销回笼过剩资金，下 周短率料将续处低位的可能性较高。 〞外银的钱感觉有在增加，但增幅不明显。〞一位大型银行交易员说。 另位大型银行资调人士也称，随着通货逐渐回笼将增加银行资金去化压力，不过国库下周也有资金需求已 在市场询价，初估规模上百亿台币将可去化银行过剩资金，并关注后续央行冲销力道。 据央行资料显示，2017年农历春节前最后一个营业日(1月26日)的台币最高发行额为2兆3,446亿台币，而 周四(2日