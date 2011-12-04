《一周市场焦点》政策利多激励风险资产强弹,但耶诞行情仍言之过早

路透伦敦12月2日电---本周全球主要央行增加流动性及主要新兴国家降息,或许令投资人士气大振,但要维持这波风险资产涨势到明年,还需要更多助力.

周三主要央行联手行动,协助减轻欧洲央行融资压力,而中国则调降存款准备率,巴西同时降息及减税.

外界因而更加预期20国集团(G20)终於要采取协同行动,推升摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS过去一周涨幅一度达到8.6%.

12月9日的欧洲峰会目前被视为攸关欧元存亡的关键,决策高层面临压力必须提出更多後续措施.焦点在於欧洲领袖是否会扩大欧洲央行的角色,成为最後放款人.

在进一步明朗化之前,很难让投资人持续买进风险资产.

"这有某种协调合作的味道.但这只说明了他们早应该作的事.对市场的援助虽然到了,但市场仍然备受压力,而且仍然没有定案,"Citi Private Bank全球投资长Richard Cookson称.

"我的看法较悲观,因为现在没有任何像样的解决对策.他们只是在七拼八凑出对策.所有关注都集中在欧洲央行;等着看央行会不会让步."

Cookson建议全面避开欧元区资产,买进优质及非金融业的美国投资级公司债.

由於政府公债市场不确定性极高,投资人亦倾向买进绩优股取得稳定收益.

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏资料,11月30日止当周,股票收益基金是少数呈资金流入的板块.此类基金当周流入2.50亿美元.

"全球性的跨国企业的杠杆比率较低,且自由现金流强劲,股息派发良好.他们正处於信用升级周期,"London & Capital投资长Ashok Shah称.

"经济合作暨发展组织(OECD)国家正处於信用下降周期.这将是未来5-10年的主题."

**令人受伤的涨势**

许多人仍然怀疑这波涨势能够持续多久,但指标MSCI股指过去一周已至少上涨8.5%,为2008年11月以来最大单周涨幅.

这凸显出,如果投资人对尾部风险进行过多避险对冲,可能会非常危险.由於目前市场极度受到政策推动,可能三不五时就会带动风险资产一波非常剧烈的涨势.

10月时,股市大涨超过20%,因欧洲决策高层承诺推出新措施,协助欧洲银行业.那波涨势虽在11月消退,但仍然让一些布局失策的投资人未赶上政策利多效应而受伤不浅.

"在这个环境下,困难的部分必须由决策高层来完成.这是一个由政治因素决定的市场.政策及政策变动将持续主导市场想法,"美林财富管理投资长Bill O'Neill称.

"连动性及波动性都很高,资产配置人员很难作到分散.在这个环境下要作出策略判断,是个恐怖的挑战."

或许这就是某些投资人开始重新增加风险资产的原因.路透调查59家大型投行显示,11月对股票曝险提高,主要因为对新兴股市需求所致.

避险资产的可选择范围缩小,亦增加资产配置的难度.

11月期间德国一次公债标售欠佳,引发短暂恐慌情绪後,投资人将密切注意未来一周德国五年期公债标售表现.

意大利及葡萄牙亦预定发行公债.(完)