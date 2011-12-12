〔表格〕台湾11月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月12日电---以下为台湾11月份主要上市柜公司业绩表现一览: **电子类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 联电 (2303.TW) 80.65 -2.3 -22.8 日月光 (2311.TW) 57.39 -9.2 3.0 鸿海 (2317.TW) 3,071.96 3.9 32.5 *仁宝 (2324.TW) 525.72 -4.7 -24.9 矽品 (2325.TW) 48.75 -3.1 3.8 佳世达 (2352.TW) 60.45 -8.0 13.7 *宏基 (2353.TW) 357.55 -1.8 -12.2 台积电 (2330.TW) 352.19 -5.4 -1.4 华硕 (2357.TW) 298.82 -4.5 18.0 广达 (2382.TW) 965.16 -9.8 -3.2 友达 (2409.TW) 287.53 -1.7 -16.2 联发科 (2454.TW) 45.28 -6.8 -1.1 宏达电 (2498.TW) 307.62 -30.3 -18.2 奇美电子 (3481.TW) 415.70 9.5 -6.0 联咏 (3034.TW) 28.30 -5.0 -8.3 力晶 5346.TWO 20.26 -5.8 -47.8 **其他类股** 公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%) 中华电 (2412.TW) 157.23 -0.4 -1.3 中钢 (2002.TW) 204.60 4.4 -2.7 远传 (4904.TW) 53.82 2.8 11.5 长荣航 (2618.TW) 79.37 -6.4 -4.3 台塑 (1301.TW) 142.35 12.8 -13.9 台塑石化 (6505.TW) 686.00 -1.3 20.8 资料来源:证交所 附注: @表示合并数字 *表示新增(完) 台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN] --整理 张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。