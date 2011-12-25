《一周经济焦点》欧洲面临降评风险,然大型新兴国家的评等看升

路透新加坡12月25日电---尽管欧洲面临信用评等遭到调降的威胁,但一些大型新兴市场经济体的评等则调升.

印尼即是最鲜明的对比.惠誉在12月15日把印尼的主权评等调升,14年来首次恢复到投资级状态.回溯至1997年亚洲爆发金融危机时,国际货币基金组织(IMF)还必须出手协助,提供101亿美元的三年期贷款.

"印尼的银行业尚未准备好因应席卷东南亚的金融风暴,"IMF当时表示.

然时光转至2011年,现在是欧洲的银行业成为关切焦点,欧元区为了解决自身的债务危机而焦头烂额,为拿出政治上可行的解决之道而绞尽脑汁.

全球三大评等机构都已警告,如果不能遏止这场危机,欧洲国家面临降评威胁.惠誉在12月16日表示,在技术上和政治上要拿出全面的解决办法是不可能的.

对於欧洲的信心变得如此黯淡,以致於Northern Trust的分析师对於前景的最乐观说法是,"我们的基本假设是欧元区在未来两年内不会完全崩解."