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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 07:44 BJT

〔金属期市〕伦铜周五在清淡成交量中上涨,美国经济成长希望提振人气

路透伦敦12月23日---铜价周五在清淡交投中上涨,美国近来一连串的数据令市场乐观看待美国经济成长及其对铜的需求.

不过铜价涨势受限,因欧债危机持续围绕.铜价可能录得两年来首度全年下跌.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收报每吨7,650美元,高於周四收盘价7,540美元.铜价稍早时曾触及逾一周以来的最高位,但是耶诞节前的最後一个交易日交投清淡,波幅因而偏大.

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