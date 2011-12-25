〔金属期市〕伦铜周五在清淡成交量中上涨,美国经济成长希望提振人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月23日---铜价周五在清淡交投中上涨,美国近来一连串的数据令市场乐观看待美国经济成长及其对铜的需求.
不过铜价涨势受限,因欧债危机持续围绕.铜价可能录得两年来首度全年下跌.
伦敦金属交易所(LME)指标期铜CMCU3收报每吨7,650美元,高於周四收盘价7,540美元.铜价稍早时曾触及逾一周以来的最高位,但是耶诞节前的最後一个交易日交投清淡,波幅因而偏大.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。