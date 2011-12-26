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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:35 BJT

《台湾报摘》--经济日报12月26日

* 头版头条:

--中央银行本周四将召开理监事会议,由於央行上周报告揭露欧债危机冲击台湾经济成长,外界预期央行降息的可能性升高.银行主管认为,即使本季底央行贴放利率按兵不动,最迟明年第一季,央行也会启动降息机制、刺激经济.

* 其他:

--营建、房仲、代销与商仲等四大房市业者多认为,明年农历春节後市况会趋於稳定,全年房市买气呈现"开低走平"格局.戴德梁行总经理颜炳立直指,台湾房市不会泡沫化.

--台股止跌,行政院经济景气因应策略小组本周将冲刺观光.交通部观光局初步完成规划,明年来台国际观光客目标680万人次;明年元月更开放中国大陆地区人民来台健检及医学美容,台湾观光医疗起飞.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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