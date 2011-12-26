《台湾报摘》--经济日报12月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中央银行本周四将召开理监事会议,由於央行上周报告揭露欧债危机冲击台湾经济成长,外界预期央行降息的可能性升高.银行主管认为,即使本季底央行贴放利率按兵不动,最迟明年第一季,央行也会启动降息机制、刺激经济.
* 其他:
--营建、房仲、代销与商仲等四大房市业者多认为,明年农历春节後市况会趋於稳定,全年房市买气呈现"开低走平"格局.戴德梁行总经理颜炳立直指,台湾房市不会泡沫化.
--台股止跌,行政院经济景气因应策略小组本周将冲刺观光.交通部观光局初步完成规划,明年来台国际观光客目标680万人次;明年元月更开放中国大陆地区人民来台健检及医学美容,台湾观光医疗起飞.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。