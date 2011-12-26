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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报12月26日

* 头版头条:

--明年起,中华电(2412.TW)采购1G光纤到府(FTTH)相关设备,初估三年额外追加投资约200亿台币,原订五年1,000亿台币的宽频建设预算,将扩大投资规模为三年至少1,200亿.其中约计70%采购国内网通设备,约计超过800亿台币订单释出给台厂,成为未来3年支撑本土网通设备厂商业绩成长的重要动能.

* 其他:

--本地银行调降房贷比重已见成效.截至10月底为止,根据官方统计,仅剩二家银行的房贷占总放款比重逾40%,其余的国银房贷比重均大幅调降.

--合库金(5880.TW)明年改拚中小企业授信,旗下合库银行总经理蔡秋荣表示,大型联贷案选案标准,将纳现金流和转投资额度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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