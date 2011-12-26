《台湾报摘》--工商时报12月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--明年起,中华电(2412.TW)采购1G光纤到府(FTTH)相关设备,初估三年额外追加投资约200亿台币,原订五年1,000亿台币的宽频建设预算,将扩大投资规模为三年至少1,200亿.其中约计70%采购国内网通设备,约计超过800亿台币订单释出给台厂,成为未来3年支撑本土网通设备厂商业绩成长的重要动能.
* 其他:
--本地银行调降房贷比重已见成效.截至10月底为止,根据官方统计,仅剩二家银行的房贷占总放款比重逾40%,其余的国银房贷比重均大幅调降.
--合库金(5880.TW)明年改拚中小企业授信,旗下合库银行总经理蔡秋荣表示,大型联贷案选案标准,将纳现金流和转投资额度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。