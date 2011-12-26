〔台湾央行〕开放申购36、91及182天期存单,不设发行目标

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月26日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.其中,为因应农历春节前後银行资金配置需求,因此今日开放36天期存单供银行申购,其落点在农历年後开红盘日(1月30日).
今日存单到期金额为1,822亿台币.今日各天期央行存单发行利率如下:36天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.
央行上周五共发行991亿台币存单.
拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为负28亿台币,至周日累计超额准备为638亿台币,加计前期1%的超额准备为1,615亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。