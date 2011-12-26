〔台湾央行〕开放申购36、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北12月26日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.其中,为因应农历春节前後银行资金配置需求,因此今日开放36天期存单供银行申购,其落点在农历年後开红盘日(1月30日).

今日存单到期金额为1,822亿台币.今日各天期央行存单发行利率如下:36天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上周五共发行991亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为负28亿台币,至周日累计超额准备为638亿台币,加计前期1%的超额准备为1,615亿台币.(完)