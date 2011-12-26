〔新债招标〕台湾100/9R期公债得标利率为1.297%,符合市场预期

路透台北12月26日电---台湾央行周一表示,财政部委标售的10年期增额公债100/9RA00109R=TWO得标利率为1.297%,符合市场预期的1.275-1.300%区间.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.275-1.300%间,最低预估在1.23%,最高在1.33%.[ID:nCT0490665]

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额518亿台币,投标倍数为1.48,低於上次30年期公债100/8R的2.11倍.

各行业的得标比重方面,银行业为44.88%、证券业24.83%、票券业8.86%、保险业为21.43%.(完)

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