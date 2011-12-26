〔新债招标〕台湾100/9R期公债得标利率为1.297%,符合市场预期

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北12月26日电---台湾央行周一表示,财政部委标售的10年期增额公债100/9RA00109R=TWO得标利率为1.297%,符合市场预期的1.275-1.300%区间.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.275-1.300%间,最低预估在1.23%,最高在1.33%.[ID:nCT0490665]
交易商竞标部份公告发行额为350亿台币.投标总额518亿台币,投标倍数为1.48,低於上次30年期公债100/8R的2.11倍.
各行业的得标比重方面,银行业为44.88%、证券业24.83%、票券业8.86%、保险业为21.43%.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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