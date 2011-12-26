〔路透调查〕交易商认为欧洲央行三年期贷款操作成功缓解货币市场压力

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透班加罗尔12月23日电---路透访问货币市场交易商的调查周五显示,欧洲央行周三史无前例提供银行的三年期4,890亿欧元贷款,应可成功缓解货币市场的压力.
受访的17位交易商中有九位表示,这项贷款应可"成功"缓和货币市场压力,有四位认为"非常成功".仅有四位认为没有帮助.
在银行业申购了将近0.5万亿(兆)的贷款之後,欧洲央行今年最後一次七天期再融资操作中,预料银行需求约为1,450亿欧元(1,900亿美元).
本周稍早时,欧洲央行的一周期资金市场需求减退将近一半至1,690亿欧元,因欧洲银行业等着申购欧洲央行的三年期超低利率贷款.
一位货币市场交易商预计这回每周例行性融资操作需求料低,他说:"我想所有需要现金的银行都申购了三年期贷款,如今这项例行性申购变成了只是仪式性质."
受访的交易商预计,欧洲央行本周在证券市场计画(SMP)中料将以30亿欧元买进二线国家公债.截至12月16日止当周规模为34亿欧元,累计总金额为2,110亿欧元.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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