《外汇动态》美元兑日圆波动率曲线趋陡

0148GMT--美元兑日圆的一个月期隐性平值选择权波动率JPY1MO=为7.15%,远低於一年期JPY1YO=的11.6%,这显示投资者预期明年外汇市场会更波动,但短线预期仍是维持窄幅区间交投.

美元兑日圆JPY=目前在东京盘持稳,交投清淡,仅小跌至77.99日圆."市场的短期看法是暂时仍将持续在区间交投,"伦敦法国农业信贷银行的高级外汇期权分析师Simon Smollett在研究报告中说.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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