〔台湾债市〕RP利率持稳,月底赎回压力令各家资金多缺不一

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳.早盘见投信遭寿险赎回,但盘中即有申购款回流,各家资金状况多缺不一,缺钱者要花点时间才能顺利调度.
资金调度人士指出,尽管年底作帐等紧俏因子逐步浮现,但央行理监事会议召开在即,针对降息与否市场看法分歧,交易商谨慎观望,RP利率则维持在既有区间.
"月底变数多较难预测,但目前看来市场有共识,跨月利率大多维持原状,"一位证券商交易人士称.
他们并表示,因十年期增额券将於周四交割,预料市场资金需求将於下半周达高峰,但近日规模较大的投信续有余钱供应,且交易商大多提前准备,届时RP利率若有上扬压力,波动幅度也不至於太大.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
本周大型紧缩因子如下:周二有阳明海运(2609.TW)的65亿台币公司债交割;周四则有100/9R期公债发行,金额350亿台币.另外,央行将於周四召开第四季理监事会议.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。