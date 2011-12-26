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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 11:46 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,月底赎回压力令各家资金多缺不一

路透台北12月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一持稳.早盘见投信遭寿险赎回,但盘中即有申购款回流,各家资金状况多缺不一,缺钱者要花点时间才能顺利调度.

资金调度人士指出,尽管年底作帐等紧俏因子逐步浮现,但央行理监事会议召开在即,针对降息与否市场看法分歧,交易商谨慎观望,RP利率则维持在既有区间.

"月底变数多较难预测,但目前看来市场有共识,跨月利率大多维持原状,"一位证券商交易人士称.

他们并表示,因十年期增额券将於周四交割,预料市场资金需求将於下半周达高峰,但近日规模较大的投信续有余钱供应,且交易商大多提前准备,届时RP利率若有上扬压力,波动幅度也不至於太大.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

本周大型紧缩因子如下:周二有阳明海运(2609.TW)的65亿台币公司债交割;周四则有100/9R期公债发行,金额350亿台币.另外,央行将於周四召开第四季理监事会议.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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