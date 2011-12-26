〔台湾债市〕RP利率持稳,月底赎回压力令各家资金多缺不一

资金调度人士指出,尽管年底作帐等紧俏因子逐步浮现,但央行理监事会议召开在即,针对降息与否市场看法分歧,交易商谨慎观望,RP利率则维持在既有区间.

他们并表示,因十年期增额券将於周四交割,预料市场资金需求将於下半周达高峰,但近日规模较大的投信续有余钱供应,且交易商大多提前准备,届时RP利率若有上扬压力,波动幅度也不至於太大.