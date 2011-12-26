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货币新闻 | 2011年 12月 26日 星期一 10:43 BJT

《全球市场》日股表现优於其他亚股,美国经济复苏迹象拉抬人气

* MSCI日本以外亚太股指微跌0.04%,日股日经指数上涨1.2%

* 欧元升至1.3054美元

* 许多市场休市,交投料淡静

路透东京12月26日电---日本股市周一表现优於其他亚股,市场交投淡静,欧元则走坚,因美国经济复苏的迹象支撑人气,但许多市场因耶诞假期休市,导致交投迟滞.

日股日经指数.N225上涨1.2%,在25日移动均线8,459上方交投.

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