《全球市场》日股表现优於其他亚股,美国经济复苏迹象拉抬人气

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
* MSCI日本以外亚太股指微跌0.04%,日股日经指数上涨1.2%
* 欧元升至1.3054美元
* 许多市场休市,交投料淡静
路透东京12月26日电---日本股市周一表现优於其他亚股,市场交投淡静,欧元则走坚,因美国经济复苏的迹象支撑人气,但许多市场因耶诞假期休市,导致交投迟滞.
日股日经指数.N225上涨1.2%,在25日移动均线8,459上方交投.
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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