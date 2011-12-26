《热点透视》大型杠杆收购业者满手资金,现亦争食股权投资追逐报酬

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeffrey Goldfarb; 编译 蔡美珍

路透纽约12月23日电---过去以巨额举债融资着称的大型杠杆收购业者,现在也积极投入股权投资了.根据研究公司Preqin的资料,这些杠杆收购业者手上有将近4,000亿美元的投资人现金,相当於超过1兆(万亿)美元的杠杆收购能力.其中一大部分是在超大型收购基金手上,它们的资金不是已经到达动用期限就是距离期限不远.

到2011年,私募股权业者已是连续第四年苦於缺乏大型收购案.Apax以63亿美元收购Kinetic Concepts,是今年少见的大案子.根据汤森路透资料,光是2007年一年,单笔规模超过5亿美元的杠杆收购案件,全球合计达到4,500亿美元.而过去四年合计只有约3,000亿美元.

在此同时,退休基金等私募股权公司的合夥金主持续充实收购资金,期望取得优於其他管道的投资报酬.杠杆收购公司大多乐於收下资金及随之而来的丰厚管理费用.

典型的收购基金有五年时间来投资运用手上的资金.这也就是说,2006-2008年景气大好时期的集资热潮,现在仍会造成影响.Preqin估计,那段时期的资金还有约1,250亿美元等着运用.举例来说,黑石集团(百仕通)(BX.N)的第六档基金2008年第一次停止集资时,资金约达70亿美元.这档基金目前约有160亿美元,但直到现今还没有任何投资.

这些公司有一些选择.他们可以要求金主延长动用资金期限.也可以将资本退还,就像今年稍早,Oaktree一档100亿美元的债券基金,将30亿美元左右资金退还给投资人.不过,另一个可能性更高的是这些公司抛开了纪律,私募股权业者企图在期限之前动用资金.

收购公司争相抢夺雅虎(YHOO.O)的少数股权,看来就是一个例子.KKR(KKR.N)在72亿美元的Samson收购案中出资超过一半,可能是另一个例证.融资收购巨头的慾望与投资压力,可能已经超过自身能力.(完)