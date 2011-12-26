《热点透视》长江三峡集团成功收购EDP股权,财务条件战胜政治考量

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 张明钧

路透马德里12月23日电---葡萄牙的民营化计画有了个好的开始.里斯本当局出售Energias de Portugal (EDP)(EDP.LS)股权一案,财力雄厚的中国跨越了政治的藩篱,将之收入囊中.

中国长江三峡集团以27亿欧元的最高出价收购葡萄牙EDP的21%股权,同时还附带低成本长期银行融资及投资承诺等利多.这再度展现出,当中国嗅到战略价值时,就会倾全力推销中方的好处,在这桩收购案中,好处便是EDP的再生能源技术,以及其在拉丁美中的成长潜能.这一点胜过了德国当局为德国能源业巨擘E.ON (EONGn.DE)竞购进行的游说.

根据Cheuvreux估算,长江三峡集团的收购价格,较EDP的12月22日股价溢价达48%,若以今年整个产业类股的市盈率(本益比)来计算,溢价幅度则达15%.但熟知内情的消息人士透露,长江三峡集团提出的每股3.45欧元的收购价虽高,但比起E.ON及巴西Eletrobras (ELET6.SA)提出的3.25欧元及3.28欧元也没有高出多少.

中国收购提案中还有其它王牌.长江三峡集团将在2015年之前投资20亿欧元,取得EDP再生能源项目的少数权益,从而使其净债务相对於未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比降至三倍以下.一家中资银行已经承诺提供EDP长达20年期的20亿欧元贷款,另外未正式承诺的融资金额可能达20亿欧元.根据瑞银集团(UBS)估计,这可望满足EDP在2015年之前的再融资需求,而融资成本减轻可望让每股获利(EPS)提升5%.反观E.ON的优惠收购条件则是大多摆在工业层面,包括同意将再生能源活动的基地设在葡萄牙,以及加强与西班牙合作等.

更棒的是,中国无意取得EDP控制权.根据熟知内情人士说法,在特定的除外条款下,中国已经同意长达四年的闭锁期.

这起交易突显出欧债危机的微妙发展.在葡萄牙高达780亿欧元的纾困资金中,德国为最大的出资国,但惹恼德国的顾忌却不敌中国的财务收购火力.在於那些可能吸引中方参与的并购案中,EDP案例为有意出价人士敲响警钟,因这些中国对手可能能够取得强而有力的国家支持,以及成本低廉的银行融资.可别低估了来自东方的竞争.(完)