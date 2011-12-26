〔台湾央行〕共发行1,165.5亿台币存单,发行余额减少656.5亿

路透台北12月26日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,165.5亿台币存单,相较存单到期金额1,822亿,存单发行余额减少656.5亿.

为因应农历春节前後资金配置需求,央行周一开放36天期存单供银行申购.今日各天期存单发行金额如下:36天期1,003亿台币,利率为0.87%;91天期131亿台币,利率为0.93%;182天期31.5亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行991亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,822.55亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为负9亿台币,累计超额准备为695亿台币,加计前期1%的超额准备为1,672亿台币.(完)