〔台湾央行〕共发行1,165.5亿台币存单,发行余额减少656.5亿

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北12月26日电---台湾央行周一表示,今日共发行1,165.5亿台币存单,相较存单到期金额1,822亿,存单发行余额减少656.5亿.
为因应农历春节前後资金配置需求,央行周一开放36天期存单供银行申购.今日各天期存单发行金额如下:36天期1,003亿台币,利率为0.87%;91天期131亿台币,利率为0.93%;182天期31.5亿台币,利率为1.05%.
央行上周五共发行991亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,822.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後上周五当日超额准备为负9亿台币,累计超额准备为695亿台币,加计前期1%的超额准备为1,672亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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