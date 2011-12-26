〔台湾债市〕殖利率持续偏空整理,央行会前交投保守

路透台北12月26日电---台湾债市主要殖利率周一收升,由於央行季度会议将在本周四宣布最新利率决策,加以全球股市走势强势,一反先前的破底气氛下,台债本周料难脱偏弱整理态势.

交易商指出,今日标售的10年期增额公债100/9R投标倍数偏低,另外今日甫登场发行前交易的民国101年(2012年)首支公债--五年期101/1A01101=TWO,殖利率也偏弱开出,反应出央行会前的保守心态,且年底前持盈保泰的心理料愈趋浓厚.

"接近摊牌时间点,大家还是保守一点.至於是否真的预期降息,现在两派都有,"一证券商交易人士称.

他指出,本周台债料以央行会议的影响力最大,但即使央行决议利率维持不变,由於明年度的新券将陆续登场交易,短线台债料仍以偏空整理机率较高.预期101/1本周将在1.01-1.04%整理,10年券100/9则估在1.28-1.31%.

台湾央行午间公布,财政部委标售的10年期增额公债100/9R得标利率为1.297%,符合市场预期的1.275-1.300%区间.投标倍数降至1.48,而银行业拿下44.88%筹码,保险业则拿下21.43%.

五年期101/1A01101=TWO将在下周二(1月3日)标售,金额400亿台币.另外即将登场的则是20年期的101/2,将在本周四开始发行前交易,1月17日标售,金额400亿台币.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

台湾股市加权股价指数.TWII周一小跌0.26%,报7,092.58点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 100/9R A00109R=TWO +0.48 1.2888 1.2832-1.2999* 65.0

5 101/1 A01101=TWO -- 1.0230 1.0150-1.0277 52.0

注:*代表该期券交易以来最高

10年券100/9R殖利率今日盘中最高弹升至同年期券12月2日以来最高TW10YT=OTC,交易商指出,几乎是把上半月反应降息预期及股市破底因素的殖利率跌幅全数回吐.

然而,即将央行本周不降息,对於央行明年第一季降息的预期心理料愈发浓厚,殖利率弹升或将吸引承接买盘.而且,前看来,交投标的将由10年券转向五年券,因为交易商年底前料不喜开大部位承担交易风险.

"不降息的话,殖利率弹升要买,因为所有逻辑赌第一季要降息,不管殖利率怎麽上就是要买,因为央行都承认基本面不好了,"一票券商交人士称.

台湾财政部上周五表示,2012年第一季将发行1,850亿台币甲类公债,与今年第一季持平,并另将在3月发行20年乙类公债,金额400亿台币;此外,第一季还将不定期发行国库券.他们并称,明年全年度规划发行19次公债,3月和5月各发行一期乙类公债.[ID:nCT0490705]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2870

5 100/6 A00106=TWO 1.0280

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)