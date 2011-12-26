〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,年节效应交投量缩乏方向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月26日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收跌1.2分,受到年底假期效应影响,国际汇市交投淡静,台股也在平盘上下震荡,市场缺乏明显方向,成交量亦持续萎缩.
汇银人士指出,海外市场多在休假,加之目前价位对出口商不具吸引力,外汇市场见零星的实质交投,台币多数时间陷於狭幅盘整,全日高低价差仅3.3分,预估明日汇价应与今日相去不远,料於30.3元上下波动.
"明天很多市场还是休息,加上大家观望央行决策,交易也不会太热络,"一位本地银行人士称.
台湾央行将於周四(29日)召开第四季理监事会议,交易商表示,市场对降息与否看法分歧,台北汇市目前为止也暂无见到外资大举汇出,银行间将静待利率结果出炉.
根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]
台湾加权指数.TWII周一收盘微幅下跌0.26%,报7,092.58点;外资及陆资在台股微幅买超6.81亿台币,连续两日买超,上交易日为买超42.82亿台币.[ID:nCT0491097]
国际汇市中,在今年最後一周交易开始之际市场交投清淡,欧元兑多数货币持稳,但兑澳元逼近纪录低点,最新报1.2937澳元,上周五一度跌至1.2832澳元.[FRX/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.308 30.296 30.275-30.308 30.296 4.22 5.86
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.277 30.277 30.275-30.295 30.280 1.83 3.04
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.060/-0.040
美元/台币六个月期 -0.240/-0.190 -0.230/-0.190
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。