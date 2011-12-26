〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,年节效应交投量缩乏方向

路透台北12月26日电---台币兑美元TWD=TP周一微幅收跌1.2分,受到年底假期效应影响,国际汇市交投淡静,台股也在平盘上下震荡,市场缺乏明显方向,成交量亦持续萎缩.

汇银人士指出,海外市场多在休假,加之目前价位对出口商不具吸引力,外汇市场见零星的实质交投,台币多数时间陷於狭幅盘整,全日高低价差仅3.3分,预估明日汇价应与今日相去不远,料於30.3元上下波动.

"明天很多市场还是休息,加上大家观望央行决策,交易也不会太热络,"一位本地银行人士称.

台湾央行将於周四(29日)召开第四季理监事会议,交易商表示,市场对降息与否看法分歧,台北汇市目前为止也暂无见到外资大举汇出,银行间将静待利率结果出炉.

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.[ID:nCT0490691]

台湾加权指数.TWII周一收盘微幅下跌0.26%,报7,092.58点;外资及陆资在台股微幅买超6.81亿台币,连续两日买超,上交易日为买超42.82亿台币.[ID:nCT0491097]

国际汇市中,在今年最後一周交易开始之际市场交投清淡,欧元兑多数货币持稳,但兑澳元逼近纪录低点,最新报1.2937澳元,上周五一度跌至1.2832澳元.[FRX/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.308 30.296 30.275-30.308 30.296 4.22 5.86

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.277 30.277 30.275-30.295 30.280 1.83 3.04

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.060/-0.040

美元/台币六个月期 -0.240/-0.190 -0.230/-0.190

----------------------------------------------------------------------------(完)