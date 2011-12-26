〔基金产业〕摩根士丹利的基金可能出售东京地产,作价约5.2亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 摩根士丹利在市场泡沫颠峰买进资产权益
* 在2007年时支付500亿日圆以取得权益
路透东京12月26日电---一档由摩根士丹利(MS.N)所管理的基金持有一栋位於东京的办公、购物及住宅复合大楼的权益,目前看来其可能将此权益以约5.20亿美元回售给酿酒业者Sapporo Holdings(2501.T),因该基金进一步撤出日本地产市场.
在2006-2007年全球地产市场掀起举债炒楼热潮之际,摩根士丹利这家投资银行也是行动积极的炒手之一,该公司旗下基金在日本买进不少大楼及旅馆.
但受到全球金融危机打击,地产相关投资价值减损往往导致这些基金无法偿还债务,从而不得不把这些地产交给银行.
Sapporo Holdings已经持有惠比寿花园广场(Yebisu Garden Place)的85%权益,该公司在一份声明稿中指出,正在进行协商以买回其余的15%权益,作价约405亿日圆(5.20亿美元),低於摩根士丹利基金在2007年时支付的500亿日圆.
Sapporo Holdings在1994年打造这座复合式建筑,以做为多元化经营行动的一部分.Sapporo表示,预期将在1月底与摩根士丹利达成协议.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。