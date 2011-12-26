〔基金产业〕摩根士丹利的基金可能出售东京地产,作价约5.2亿美元

* 摩根士丹利在市场泡沫颠峰买进资产权益

* 在2007年时支付500亿日圆以取得权益

路透东京12月26日电---一档由摩根士丹利(MS.N)所管理的基金持有一栋位於东京的办公、购物及住宅复合大楼的权益,目前看来其可能将此权益以约5.20亿美元回售给酿酒业者Sapporo Holdings(2501.T),因该基金进一步撤出日本地产市场.

在2006-2007年全球地产市场掀起举债炒楼热潮之际,摩根士丹利这家投资银行也是行动积极的炒手之一,该公司旗下基金在日本买进不少大楼及旅馆.

但受到全球金融危机打击,地产相关投资价值减损往往导致这些基金无法偿还债务,从而不得不把这些地产交给银行.

Sapporo Holdings已经持有惠比寿花园广场(Yebisu Garden Place)的85%权益,该公司在一份声明稿中指出,正在进行协商以买回其余的15%权益,作价约405亿日圆(5.20亿美元),低於摩根士丹利基金在2007年时支付的500亿日圆.

Sapporo Holdings在1994年打造这座复合式建筑,以做为多元化经营行动的一部分.Sapporo表示,预期将在1月底与摩根士丹利达成协议.(完)