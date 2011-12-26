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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 16:49 BJT

〔表格〕台湾11月M2年增率连四个月走缓至5.07%,因银行放款及投资成长减缓

路透台北12月26日电---台湾央行周一公布,11月货币总计数M2年增率为5.07%,已是连续四个月放缓,因银行的放款与投资成长减缓.

累计1-11月的M2平均年增率为5.86%,落於央行今年设定M2年增率目标区间2.5-6.5%的偏上缘.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2011年

11月 5.07 6.37 4.22

10月 5.54 7.50 5.12

9月 5.85 8.84 6.28

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35

2010年

12月 5.14 8.35 8.77

11月 5.20 8.31 9.18

10月 4.80 11.19 10.05

9月 4.66 14.36 12.15

8月 4.60 12.92 12.29

7月 4.12 15.11 12.49

6月 3.81 15.73 13.22

5月 3.54 15.92 14.67

4月 4.18 15.71 17.92

3月 4.58 18.28 21.57

2月 5.10 22.55 25.27

1月 5.40 18.10 26.17 (完)

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--记者 高洁如; 审校 黄凯

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