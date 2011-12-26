〔表格〕台湾11月M2年增率连四个月走缓至5.07%,因银行放款及投资成长减缓

路透台北12月26日电---台湾央行周一公布,11月货币总计数M2年增率为5.07%,已是连续四个月放缓,因银行的放款与投资成长减缓.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.