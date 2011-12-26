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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 17:01 BJT

〔台湾债市〕100/9R期10年公债中,银行业买超15亿台币

路透台北12月26日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债100/9RA00109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 30.00 15.00 +15.00

票券业 1.00 1.50 -0.50

证券业 6.50 21.00 -14.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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