台湾经济指标预测--12月27日至2月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月27日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-----------------------------12月26日当周----------------------------------------
12/27 1600 领先指标 11月 -- -0.2%(月变动率)
12/29 1600 央行理监事会议 第四季 1.875% 重贴现率1.875%
------------------------------1月2日当周-----------------------------------------
1/5 1600 外汇存底 12月底 -- 3,879.68亿美元
1/5 1600 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.01%(年变动率)
-------------------------------1月9日当周(2012)------------------------------------
1/9 1600 商品出口 12月 -- +1.3%(年变动率)
1/9 1600 商品进口 12月 -- -10.4%(年变动率)
-------------------------------1月16日当周(2012)------------------------------------
1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)
1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)
-------------------------------1月30日当周(2012)------------------------------------
1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%
*1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)
-------------------------------2月20当周(2012)------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)
注:*代表新增.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。