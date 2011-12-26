〔台湾央行〕新任副总裁由现任经研处处长严宗大升任

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月26日---台湾总统府公布,任命中央银行现任经济研究处处长严宗大为新任央行副总裁,接替即将退休的副总裁周阿定.严宗大的本届副总裁任期自2012年2月15日开始至2017年2月14日止.
此外,严宗大也同时被任命为第18届理事会理事,且为常务理事,任期自2012年2月15日至2015年1月26日止.
台湾央行副总裁一职由总统任命,五年一任.目前有任命的新任副总裁年龄不超过65岁的惯例.
严宗大现年55岁,现任中央银行经济研究处处长,为政治大学经济研究所硕士,美国密西根州立大学经济学博士.1993年严宗大进入中央银行,历任经济研究处研究员,行务委员,副处长,处长等职,专长在总体经济,国际金融,两岸经贸关系.(完)
--记者 高洁如; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。