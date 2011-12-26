〔台湾央行〕新任副总裁由现任经研处处长严宗大升任

路透台北12月26日---台湾总统府公布,任命中央银行现任经济研究处处长严宗大为新任央行副总裁,接替即将退休的副总裁周阿定.严宗大的本届副总裁任期自2012年2月15日开始至2017年2月14日止.

此外,严宗大也同时被任命为第18届理事会理事,且为常务理事,任期自2012年2月15日至2015年1月26日止.

台湾央行副总裁一职由总统任命,五年一任.目前有任命的新任副总裁年龄不超过65岁的惯例.

严宗大现年55岁,现任中央银行经济研究处处长,为政治大学经济研究所硕士,美国密西根州立大学经济学博士.1993年严宗大进入中央银行,历任经济研究处研究员,行务委员,副处长,处长等职,专长在总体经济,国际金融,两岸经贸关系.(完)