〔台湾金融〕本地银行明年对中小企业融资目标成长一成至2,200亿台币

路透台北12月26日电---台湾金管会周一表示,今日召开会议并鼓励银行加强对中小企业放款,并达成共识,明年所有本地银行对中小企业放款余额之预期成长目标为2,200亿台币,高於今年的2,000亿台币约一成.

下半年景气快速走滑,为扶助相对弱势的中小企业便於取得融资贷款,金管会配合行政院的景气因应方案,介入协调银行对中小企业的放款案,希望银行雨天不要收伞,加坏景气低迷.

金管会也表示,对於办理绩效优良的银行,提供多项奖励措施,包括提供简易型分行升格为一般分行,分支机构跨区迁移,申请转投资,非营业用办公场所设置迁移等自动核准,及申设国内分支机构之加分参考,另增列申设国外及大陆地区分支机构,符合规定条件者优先核准.(完)