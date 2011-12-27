《台湾报摘》--经济日报12月27日

* 头版头条:

--三星电子(005930.KS)同意以9.35亿美元,收购索尼(6758.T)在双方液晶显示器(LCD)面板合资企业S-LCD公司的所有持股,两家公司并达成新的供应与采购协议.专业投资人表示,索尼订单可望转单至台厂.

* 其他:

--TPK宸鸿(3673.TW)将在明年3月6日举行股东临时会,讨论修改公司章程,股利发放比率将由2%提高到10%.由於TPK今年预估赚进五个股本,有机会掀起高殖利率话题,可望带领跌深高价股展开补涨行情.

--日月光(2311.TW)加速两岸新厂扩建脚步,近期也打算收购为三洋电机(1614.TW)代工的洋鼎科技,全力冲刺中低阶封装制程.日月光内部针对此案三缄其口,发言体系回应"不知有此事,无法做任何评论".

--力拚观光保内需,冲高陆客自由行来台人数,府院已同意明年新增自由行试点,陆委会已授权台旅会和对岸海旅会展开协商;至於明年陆客每日来台配额,仍将维持5,000人.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.