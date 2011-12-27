《台湾报摘》--经济日报12月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--三星电子(005930.KS)同意以9.35亿美元,收购索尼(6758.T)在双方液晶显示器(LCD)面板合资企业S-LCD公司的所有持股,两家公司并达成新的供应与采购协议.专业投资人表示,索尼订单可望转单至台厂.
* 其他:
--TPK宸鸿(3673.TW)将在明年3月6日举行股东临时会,讨论修改公司章程,股利发放比率将由2%提高到10%.由於TPK今年预估赚进五个股本,有机会掀起高殖利率话题,可望带领跌深高价股展开补涨行情.
--日月光(2311.TW)加速两岸新厂扩建脚步,近期也打算收购为三洋电机(1614.TW)代工的洋鼎科技,全力冲刺中低阶封装制程.日月光内部针对此案三缄其口,发言体系回应"不知有此事,无法做任何评论".
--力拚观光保内需,冲高陆客自由行来台人数,府院已同意明年新增自由行试点,陆委会已授权台旅会和对岸海旅会展开协商;至於明年陆客每日来台配额,仍将维持5,000人.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。