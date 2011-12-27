〔日本经济〕政府松绑武器输出禁令,国内制造商可望受惠--共同社

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月27日电--日本共同社报导,日本实施已数十年之久的武器输出禁令在周二松绑,此举将为其国防承包商打开新市场,并有助於政府提高国防预算的效用.
共同社说,日本安全保障会议同意松绑武器输出禁令,允许日本和其他国家联合开发及制造武器,并向人道主义行动提供军事设备.
这项从1967年起实施的规定禁止销售武器给共产国家,以及涉及国际冲突或遭到联合国制裁的国家.
这项规定後来演变成全面性出口禁令.而且除了美国以外,禁止日本与其他国家合作研发制造武器,制造商因而无法参与多国项目.
禁令松绑後,三菱重工业(7011.T)等企业将可以参与洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)的F-35战机研发.日本上周甫将F-35选为其下一代主力战机,计画采购42架,估计将耗资逾70亿美元.
虽然日本的军事支出规模在全球名列第六,但日本采购相同设备通常付出比其他国家多出一倍的费用,因其国内制造商受限於出口禁令,仅能以高成本生产少数订单.
强势日圆加重日本制造业的民用品出口压力,国内需求不振及政府预算吃紧也限制其国内成长.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。