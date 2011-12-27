《台湾报摘》--工商时报12月27日

* 头版头条:

--经建会今日公布11月景气灯号,由於出口趋缓及工业生产衰退,景气灯号可能亮出代表"经济寒冬"的蓝灯,成为台湾50年来第13次循环收缩期的第一个蓝灯.

* 其他:

--国内特殊钢大厂荣刚(5009.TWO)董事长陈兴时昨日接受本报专访表示,荣刚正规划让日本重工龙头--日立金属初步持有其股权5%以内,日立也计划注资参与逾百亿规模的50吨炼钢炉投资计画.有了日立金属加持,荣刚集团有机会在近几年内加速迈向400亿台币营运规模.

--华南金控(2880.TW)董事长王荣周指出,华南金控已完成200亿台币的现金增资,资金将全数拨给银行使用,预计由於第一类资本提升可带动业务扩张量能,推升银行乃至金控整体获利成长二成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.