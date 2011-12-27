《台湾报摘》--工商时报12月27日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--经建会今日公布11月景气灯号,由於出口趋缓及工业生产衰退,景气灯号可能亮出代表"经济寒冬"的蓝灯,成为台湾50年来第13次循环收缩期的第一个蓝灯.
* 其他:
--国内特殊钢大厂荣刚(5009.TWO)董事长陈兴时昨日接受本报专访表示,荣刚正规划让日本重工龙头--日立金属初步持有其股权5%以内,日立也计划注资参与逾百亿规模的50吨炼钢炉投资计画.有了日立金属加持,荣刚集团有机会在近几年内加速迈向400亿台币营运规模.
--华南金控(2880.TW)董事长王荣周指出,华南金控已完成200亿台币的现金增资,资金将全数拨给银行使用,预计由於第一类资本提升可带动业务扩张量能,推升银行乃至金控整体获利成长二成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。