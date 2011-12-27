〔台湾央行〕开放申购36、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北12月27日电---台湾央行周二表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.为因应农历年後的银行资金配置需求,因此今日开放36天期存单供银行申购,其落点在1月31日.

今日存单到期金额为80亿台币.各天期央行存单发行利率如下:36天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行1,165.5亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,上日当日超额准备为266亿台币,累计超额准备为961亿台币,加计前期1%的超额准备为1,938亿台币.(完)