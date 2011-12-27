〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小升,交投淡静

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月27日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初小升,但交投淡静,因假期气氛且本周稍後将有重要经济指标公布. 本地市场开盘30分钟後,韩元兑美元报1,153.1,此前一度跌破周一国内收盘价1,155.0. 本周稍後和下周初将公布月度通胀指标、贸易等数据,外界普遍预计这些数据将突显出韩国经济动能流失,这与全球需求走软一致. 韩国央行称,12月消费者信心指数从11月的103下降至99,创下今年3月以来的最大月度降幅.这是在五个月中第三次低於100.[ID:nCN1306788] 韩国公债期约持稳,近月三年期公债期约KTBc1持平於104.51.
0030GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,153.1 1,155.0 日圆/韩元JPYKRW=R 14.7915/024 14.7880/141 韩国公债期货KTBc1* 104.51 104.51 韩国综合股价指数.KS11 1,860.88 1,856.70 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 杜明霞 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。