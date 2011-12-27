〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初小升,交投淡静

路透首尔12月27日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初小升,但交投淡静,因假期气氛且本周稍後将有重要经济指标公布. 本地市场开盘30分钟後,韩元兑美元报1,153.1,此前一度跌破周一国内收盘价1,155.0. 本周稍後和下周初将公布月度通胀指标、贸易等数据,外界普遍预计这些数据将突显出韩国经济动能流失,这与全球需求走软一致. 韩国央行称,12月消费者信心指数从11月的103下降至99,创下今年3月以来的最大月度降幅.这是在五个月中第三次低於100.[ID:nCN1306788] 韩国公债期约持稳,近月三年期公债期约KTBc1持平於104.51.