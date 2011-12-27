〔韩国经济〕央行数据显示,中国游客恣意消费让第三季经济免於降温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月27日电---韩国央行周二公布的数据显示,若没有以中国民众为主的海外游客扩大消费的支撑,则韩国第三季经济的成长幅度恐将较第二季水准几近腰斩.
韩国央行数据显示,经季节调整後,外国籍民众7-9月在韩国的消费较第二季暴增37.4%,而第二季时仅成长2.7%.
韩国第三季国内生产总值(GDP)经季节调整後较第二季成长0.8%,第二季及第一季则是分别成长0.9%及1.3%.
数据显示,若扣除海外游客的支出,则第三季经济成长率将只有0.5%,而第二季仍为成长0.9%.
韩国央行表示,"由於韩元走势疲软,中国及日本游客数量大增",导致海外游客的支出跳升.
第三季造访韩国的中国籍游客较上年同期大增39.8%,日籍游客则是成长16.5%.
韩国央行表示,中国游客数量急遽增加,主因在於该国财富扩增.
路透数据显示,韩元兑人民币CNYKRW=R及日圆JPYKRW=R今年以来均下跌约7%.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。