〔韩国经济〕央行数据显示,中国游客恣意消费让第三季经济免於降温

路透首尔12月27日电---韩国央行周二公布的数据显示,若没有以中国民众为主的海外游客扩大消费的支撑,则韩国第三季经济的成长幅度恐将较第二季水准几近腰斩.

韩国央行数据显示,经季节调整後,外国籍民众7-9月在韩国的消费较第二季暴增37.4%,而第二季时仅成长2.7%.

韩国第三季国内生产总值(GDP)经季节调整後较第二季成长0.8%,第二季及第一季则是分别成长0.9%及1.3%.

数据显示,若扣除海外游客的支出,则第三季经济成长率将只有0.5%,而第二季仍为成长0.9%.

韩国央行表示,"由於韩元走势疲软,中国及日本游客数量大增",导致海外游客的支出跳升.

第三季造访韩国的中国籍游客较上年同期大增39.8%,日籍游客则是成长16.5%.

韩国央行表示,中国游客数量急遽增加,主因在於该国财富扩增.

路透数据显示,韩元兑人民币CNYKRW=R及日圆JPYKRW=R今年以来均下跌约7%.(完)