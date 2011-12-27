〔台湾债市〕RP利率大致不变,时近年底令资金供应趋不稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二大致不变.时近年底市场资金供给趋不稳,投信端持续有赎回压力,令整体资金水位偏紧;交易商若有资金缺口需补齐,则要等到尾盘才有余钱流入.
资金调度人士指出,10年期增额公债标售结果周一出炉,券商得标比重较低,预料当日资金缺口应不大,惟仍需密切关注寿险有无走钱的迹象.另外,外商银行为因应年底资金配置需求,自上周起在RP市场资金供应比重趋减,届时若有赎回需求,料冲击也不大.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
财政部周一标售的10年期增额公债100/9RA00109R=TWO得标利率为1.297%,各行业的得标比重方面,银行业为44.88%、证券业24.83%、票券业8.86%、保险业为21.43%.[ID:nCT0490941](完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。