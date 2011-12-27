〔台湾债市〕RP利率大致不变,时近年底令资金供应趋不稳

路透台北12月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二大致不变.时近年底市场资金供给趋不稳,投信端持续有赎回压力,令整体资金水位偏紧;交易商若有资金缺口需补齐,则要等到尾盘才有余钱流入.

资金调度人士指出,10年期增额公债标售结果周一出炉,券商得标比重较低,预料当日资金缺口应不大,惟仍需密切关注寿险有无走钱的迹象.另外,外商银行为因应年底资金配置需求,自上周起在RP市场资金供应比重趋减,届时若有赎回需求,料冲击也不大.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

财政部周一标售的10年期增额公债100/9RA00109R=TWO得标利率为1.297%,各行业的得标比重方面,银行业为44.88%、证券业24.83%、票券业8.86%、保险业为21.43%.[ID:nCT0490941](完)