〔日本股市〕日经早盘下跌,在两大重要技术位之间徘徊

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月27日电---日本股市周二早盘在淡静交投中下跌,在两个重要技术水准之间徘徊,且12月可能表现持平.
"日经今日可能难以攻克25日移动均线,因为欠缺消息面交投诱因,且由於日经在该处遭遇沈重阻力,从技术面来看,市场人士认为该水准益发重要,"Monex
Inc.资深市场分析师Toshiyuki Kanayama表示.
日经指数.N225早盘下跌0.5%至8,440.81,且低於25日移动均值8,461.5,但高於11月底至12月初升势的50%回档位8,431.
成交量是90日日均水平的20%.周一时成交量则创下年内新低,仅有9.042亿股换手.
东证股价指数.TOPX跌0.3%至723.97.(完)
参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN]
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。