〔日本股市〕日经早盘下跌,在两大重要技术位之间徘徊

路透东京12月27日电---日本股市周二早盘在淡静交投中下跌,在两个重要技术水准之间徘徊,且12月可能表现持平.

"日经今日可能难以攻克25日移动均线,因为欠缺消息面交投诱因,且由於日经在该处遭遇沈重阻力,从技术面来看,市场人士认为该水准益发重要,"Monex

Inc.资深市场分析师Toshiyuki Kanayama表示.

日经指数.N225早盘下跌0.5%至8,440.81,且低於25日移动均值8,461.5,但高於11月底至12月初升势的50%回档位8,431.

成交量是90日日均水平的20%.周一时成交量则创下年内新低,仅有9.042亿股换手.

东证股价指数.TOPX跌0.3%至723.97.(完)

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--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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