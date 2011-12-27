〔台湾股市〕收盘下跌7.55点,面板类股友达及奇美电上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月27日电---台湾股市周二下跌0.11%,但包括友达光电(2409.TW)在内的液晶显示器(LCD)面板制造类股上涨;因索尼(6758.T)同意将LCD面板合资企业股份售给三星电子後,市场乐观预期索尼将增加台湾供应商的订单.
加权股价指数.TWII收跌7.55点,报7,085.03点.金融保险类股指数.TFNI下跌0.38%,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)股价下跌4.8%.
友达和其主要对手奇美(3481.TW)分别上涨0.37%和1.18%.
台币兑美元TWD=TP持平,报30.308台币.
台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股微幅买超6.81亿台币,连续两日买超,本月
买超总金额累计235亿台币.[ID:nCT0491097]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降为590.38亿台币,上日为653.35亿.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。