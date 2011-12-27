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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 13:54 BJT

〔台湾股市〕收盘下跌7.55点,面板类股友达及奇美电上涨

路透台北12月27日电---台湾股市周二下跌0.11%,但包括友达光电(2409.TW)在内的液晶显示器(LCD)面板制造类股上涨;因索尼(6758.T)同意将LCD面板合资企业股份售给三星电子後,市场乐观预期索尼将增加台湾供应商的订单.

加权股价指数.TWII收跌7.55点,报7,085.03点.金融保险类股指数.TFNI下跌0.38%,智慧型手机制造商宏达电(2498.TW)股价下跌4.8%.

友达和其主要对手奇美(3481.TW)分别上涨0.37%和1.18%.

台币兑美元TWD=TP持平,报30.308台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股微幅买超6.81亿台币,连续两日买超,本月

买超总金额累计235亿台币.[ID:nCT0491097]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降为590.38亿台币,上日为653.35亿.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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