〔日本个股〕NTT Docomo将与三星电子等业者合作研发智能手机芯片

路透东京12月27日电---日本最大移动通讯服务业者NTT Docomo(9437.T)周二表示,将与韩国三星电子(005930.KS)及其他五家日本企业共同开发智能手机用芯片(晶片).

除了Docomo与三星电子外,日本电气(NEC)(6701.T)、Panasonic Corp (6752.T)以及富士通(6702.T)也将加入合资公司.Docomo在一份声明稿中指出,将投入580万美元以创建一子公司,为拓展此一结盟关系做准备.

研发芯片将有助於这些业者降低其对高通(Qualcomm)(QCOM.O)零组件供应的倚赖;高通在智能手机用半导体元件市场上具主导地位.(完)