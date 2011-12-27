〔日本个股〕NTT Docomo将与三星电子等业者合作研发智能手机芯片

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月27日电---日本最大移动通讯服务业者NTT Docomo(9437.T)周二表示,将与韩国三星电子(005930.KS)及其他五家日本企业共同开发智能手机用芯片(晶片).
除了Docomo与三星电子外,日本电气(NEC)(6701.T)、Panasonic Corp (6752.T)以及富士通(6702.T)也将加入合资公司.Docomo在一份声明稿中指出,将投入580万美元以创建一子公司,为拓展此一结盟关系做准备.
研发芯片将有助於这些业者降低其对高通(Qualcomm)(QCOM.O)零组件供应的倚赖;高通在智能手机用半导体元件市场上具主导地位.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。