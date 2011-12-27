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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 14:46 BJT

****敬告客户:〔新兴汇市〕报导本周暂停发出,1月3日起恢复****

亲爱的客户，您好：

临近年底交投趋於淡静，〔新兴汇市〕英文稿本周暂停发出，1月3日起恢复正常出稿。中文报导本周也将暂停发出，1月3日起恢复正常。

以上调整带来不便，请您谅解。

如有建议，欢迎致电86-10-66271029 或致函 meg.shen@thomsonreuters.com (联系人 沈以文)。(完)

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