〔台湾汇市〕台币兑美元微收跌,市况清淡以实质抛补为主

路透台北12月27日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收跌4分.年底倒数最後一周,市场交易清淡,外资虽在台股连续三日买超,台北外汇却无见到大幅进出,买卖以实质抛补为主,银行间交投等待明确方向.

汇银人士并表示,在经济放缓且欧债疑云笼罩下,避险资金流往美元避险,惟人民币中间价连日创下汇改新高,显示中国当局维持其缓步升值的决心,有望对亚币後市构成支撑,将持续追踪外资的年後布局.

"年末流动性差,很多人早休息,所以真正的行情还没看出来,"一位外商银行人士称.

他们预估,台币明日主要交投区间料落在30.25-30.35元间.

台湾加权指数.TWII周一收盘微幅下跌0.11%,报7,085.03点;外资及陆资在台股微幅买超33.94亿台币,已连续三日买超,累计金额为83.57亿台币.[ID:nCT0491397]

另外,中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二收跌.虽然中间价又创2005年汇改来的新高,但较多的购汇盘仍推动即期汇价走弱.[CNY/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.312 30.308 30.260-30.312 30.308 4.61 4.22

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.288 30.277 30.275-30.295 30.298 1.81 1.83

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.065/-0.045

美元/台币六个月期 -0.225/-0.195 -0.240/-0.190

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