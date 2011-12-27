〔台湾债市〕殖利率反转收低,央行降息与否市场预期举旗不定

路透台北12月27日电---台湾债市主要殖利率周二反转收低,除了10年券100/9R标售後的空单回补买盘外,市场对於央行後天降息与否看法仍显摇摆不定,买盘在今日将公布领先指标前抢先出手,新登场五年券101/1殖利率跌幅尤其明显.

不过,交易商亦指出,尽管不少人认为央行降息只是时间早晚问题,多方只是在等候出手时机,然而在关键的央行决策出炉前,短线行情难以捉摸,恐怕仍以场边观望者居多,而这也易令盘势波动放大.

"今天大概就是补空单,但之後会不会再持续空,还要再观察.可是量相对还是小,一有领头羊就容易波动."一外商银行人士称.他预估明日100/9R区间在1.26-1.28%,五年券101/1则在0.98-1.00%.

台湾股市周二连续第二天收低,加权股价指数.TWII下跌0.11%,报7,085.03点.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 100/9R A00109R=TWO -1.74 1.2714 1.2666-1.2867 115.0

5 101/1 A01101=TWO -4.00 0.9830 0.9810*-1.0200* 37.5

注:*代表该期券交易以来最高或最低

对於昨日100/9R的标售结果,交易商指出,虽然昨天市场初步是偏空反应,但今日似有另一派观点认为结构并不算差,认为银行与寿险拿下三分之二的比重,有助筹码稳定.而今日在接近1.28%附近亦有见终端买盘.

不过,亦有银行业交易人士指出,明年公债发行量创新高的利空,暂难化解.接下来陆续将有新券登场交易,考验交投日渐萎缩的台债市场胃纳量.他并认为,寿险业近来操作较为灵活,虽然殖利率弹升时不会停损,但殖利率下行时仍可能伺机获利了结.

"殖利率下来不见得一帆风顺,要上去也是很快,除非央行降息."他称.

五年期101/1A01101=TWO将在下周二(1月3日)标售,金额400亿台币.另外即将登场的则是20年期的101/2,将在本周四开始发行前交易,1月17日标售,金额400亿台币.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2725

5 100/6 A00106=TWO 1.0040

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)