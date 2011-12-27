〔表格〕外资在韩国股市买超915亿韩元,为连续第三日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月27日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超915亿韩元,为连续第三日买超,累计三个交易日以来买超3,659亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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12月27日 91.5* 200.4 -204.7
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
12月22日 -25.1 101.8 -75.4
12月21日 329.9 151.9 -569.0
12月20日 -324.0 49.3 166.8
12月19日 -240.9 101.1 166.6
12月16日 32.1 -33.7 145.2
12月15日 -286.4 -1.3 485.7
12月14日 -345.0 38.9 242.7
12月13日 -207.1 67.0 388.6
12月12日 -0.2 -127.3 -66.7
12月 9日 -423.5 40.5 579.1
12月 8日 203.4 -41.5 -24.9
12月 7日 -25.6 332.0 -288.3
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本月以来 -417.8 2,879.2 -1,915.3
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今年以来 -8,046.8 11,771.7 -1,900.7
-------------------------------------------------(完)
--编译 张明钧;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。