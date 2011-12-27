〔欧洲个股〕瑞士信贷执行长称仍将持续派息,尽管资本规定趋严--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透苏黎世12月27日电---瑞士信贷CSGN.VX执行长Brady Dougan向一瑞士报纸表示,该公司将会持续派发股息给股东,但也必须留意严格的新资本规定.
"我们认为股东从其投入中取得报酬至为重要."Dougan接受Tages-Anzeiger专访时表示,该专访於周二见报.
"在此同时,我们必须遵守新的资本规定,因此必须小心留意."
瑞士央行在本月稍早的政策检讨中表示,大型国内银行业者应该积存获利以提升资本水准,而非将获利派发给股东.
瑞士监管当局祭出较巴塞尔国际准则更为严格的规定,称瑞士必须强化资本缓冲,因金融产业在该国经济中比重甚高.
瑞士信贷及瑞银集团(UBS)UBSN.VX均就此作出回应,采取缩减高风险资产、降低成本及裁员等行动.
报导指出,Dougan称该行将会持续严格控管成本.
"在部分领域我们加以缩减,但在其他领域我们则是扩大编制.以後也会这样做."他说道.
瑞士信贷上月表示,该公司将缩减7%的人力,在2013年之前将年度成本缩减20亿瑞郎(21.4亿美元).(完)
--编译 张明钧;审校 隋芬
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