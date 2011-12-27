〔台湾个股〕台湾银行获对岸核准设立大陆分行,本地银行中第八家

路透台北12月27日电---台湾百分之百公营银行--台湾银行周二表示,其中国大陆的上海代表处已获得北京银监会核发分行筹建许可函,有望成为第八家在中国有分行的本地银行.

台湾及中国的金融管理单位在11月底时,双方官员曾会面并达成将快速审核对方银行的申设据点案件,会加速办理审核.[ID:nCT0484273]

目前台湾的银行业目前在中国大陆已设有六家分行,目前多数分行都集中开设於上海,有土银、一银,国泰世华银.此外,彰银、华银及合库5854.TW则分别在苏州、昆山及深圳设立分行,因为这些城市聚集了大量制造业的台商.

而中信银则在11月间也同样获得了银监会筹设分行的批准函.(完)

--记者 高洁如; 审校 黄凯

Thursday, 10 November 2011 17:35:04RTRS [nCT0418958] {ZH}ENDS