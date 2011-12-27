〔台湾政经〕企业家多数支持国民党总统选候人的两岸及经济政策--调查

路透台北12月27日电---在台湾2012年总统大选倒数不到三周前夕,台湾《天下杂志》周二公布一份调查显示,多数企业家支持国民党候选人马英九的两岸及经济政策,不过两岸经济架构协定(ECFA)已有利多尽出的现象,为这场目前民调呈现五五波拉锯的选举再添话题.

根据天下杂志调查,在349份企业执行长(CEO)回覆的问券中,63.2%支持马英九的"两岸政策,民进党候选人蔡英文及亲民党候选人宋楚瑜,则分别获得5.8%及1.3%的支持率.另外在"经济政策"的部分,马英九获得55.1%支持率,领先蔡英文的8.0%及宋楚瑜的0.6%.

调查并指出,企业认为两岸的开放及和平将对台湾企业发展有正向帮助.然而,10.7%的企业主认为ECFA对台湾企业发展有实质帮助,45.5%则认为"尚无影响,但预期未来会有帮助";认为"无影响"的比例则由去年的26.7%,上升到34.9%.

两岸电子代工龙头鸿海(富士康)(2317.TW)集团董事长郭台铭已公开挺马,甚至搭乘私人飞机南下四处为国民党站台造势.不过,晶圆代工龙头台积电(2330.TW)董事长张忠谋则表示中立,他将会支持人民所选出来的总统.

同一份天下杂志调查并指出,85.8%企业主对明年全球景气看法不乐观,主要原因在於欧美景气低迷需求疲弱,以及企业竞争更加剧烈.

该调查是针对2010年天下杂志1000大制造业、500大服务业、100大金融业、15家金控CEO进行问卷调查,调查时间自11月28日起,至12月15日为止.扣除未联络上与拒绝者,问卷共寄出965份,回收349份有效问卷,回收率36.17%.

虽然台湾金融市场对民进党一旦主政,将造成两岸关系倒退持高度疑虑.不过担任该党核心智囊的台湾智库董事长陈博志周二指出,民进党与中国当局有畅通的资讯管道,未来执政後,双方不排除有任何的合作关系. [ID:nCT0488899](完)

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