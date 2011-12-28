〔希腊政经〕保守派不再坚持需在2月大选,给予总理更多时间协商债务

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典12月27日电---希腊保守党派新民主党周二放弃坚持在2月19日举行大选的立场,可能给总理帕帕季莫斯额外数周的时间来通过改革,取得一项至关重要的债务重整协议.
新民主党发言人Yannis Michelakis说,在某些特定情况下该党可同意延期,但是大选仍必须在希腊复活节时举行,也就是4月15日.
"任何有关2月19日期限的改变,取决於以旧债换新债的讨论,"Michelakis对Vima电台说.
根据一位党职官员,希腊财政部长韦尼泽洛斯周二在PASOK党开会时说,"政府的政治视野已经明朗.大选将在复活节後举行,也就是4月底."
希腊大选举行的时间备受关注,因政府和银行之间正持续协商,根据协议民间银行将接受将其持有之希腊债券减计50%,以交换现金及新债券.
这项协议旨在为希腊减少债务1,000亿欧元,以使希腊负债相当於国内生产总值(GDP)的比例到2020年时能从160%降至120%.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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