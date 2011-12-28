〔新加坡经济〕房产开发商对政府降温举措发出警告,称可能导致经济衰退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月28日电---新加坡房地产开发商协会(Real Estate Developers' Association of Singapore,REDAS)说,新加坡政府为房地产市场降温的最新措施可能导致经济跌向衰退.
REDAS主席Wong Heang Fine引述未具名分析师的话说,这些措施可能推动已经濒临衰退边缘的经济滑入衰退.
"由於房地产活动占国内生产总值(GDP)约5.2%,2012年房产交易下滑25%的话,就可能令GDP成长减少约1.3个百分点,"他说.
新加坡本月实施新措施,要求非新加坡公民或永久住民购置房产时,除了现行1-3%印花税,尚需支付额外10%印花税.
开发商若未能在取得土地後的五年内将住宅项目中的所有单位销售完毕,也必须支付一笔额外的印花税.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。